Арест Магомедовых: почему бизнес-сообщество не стало заступаться за братьев?

Деловое сообщество не стало заступаться за братьев Магомедовых. Ни один значимый голос в защиту бизнесменов до сих пор публично не прозвучал. Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил Business FM , что пока не получал обращение от предпринимателей. При этом он отметил, что Магомедовых можно было бы заключить под домашний арест.

Дело Магомедовых сложилось из семи уголовных дел. Обыски прошли в 25 регионах страны и затронули всю империю бизнесменов. Интересантов и версий очень много. Один из эпизодов — строительство стадиона к чемпионату мира в Калининграде . Песок для укрепления грунта оказался некачественным. Еще летом арестовали калининградских чиновников, но Магомедовых не тронули.

Сейчас вспоминают реконструкцию Большого театра, которой во времена президентства Медведева занималась группа «Сумма»: 12 млрд рублей и подрядчики, которым не заплатили. В свое время были выводы Счетной палаты , судебные иски и уголовное дело, но Магомедовых не тронули. Они, как и большую часть карьеры, продолжали работать на государство. Возили грузы, продавали за рубеж зерно через «Объединенную зерновую компанию» (ОЗК), которой «Сумма» владеет вместе с Росимуществом . Вот как ситуаию комментирует бизнес-омбудсмен Борис Титов:

Борис Титов уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей «Часть их бизнеса была чисто рыночная, но многие бизнесы были связаны и с работой государства. Это, конечно, их актив »Новороссийский торговый порт» , у них есть актив ОЗК. Это было чисто государственное решение о том, чтобы создать такую единую компанию по хранению и экспорту зерна. Их выбрали в качестве партнера государства».

Основные интересы Магомедовых — это логистика. У них доля в «Трансконтейнере» , они совместно с «Транснефтью» контролируют Новороссийский морской торговый порт. Компании когда-то дружили, и «Сумма» строила для «Транснефти» трубопроводы, но потом поссорились. Война, правда, вроде бы закончилась, бизнесмены вот-вот должны были продать партнеру свою долю в порту, но о закрытии сделки не сообщалось, равно как и о ее стоимости.

Звучало мнение, что Магомедовы распродают свои активы. Например, к газовым месторождениям «Суммы» в Якутии присматривался «Газпром» , но не договорились. Эти активы братья купили 11 лет назад за смешные 628 млн рублей. Иной особняк в элитном Подмосковье стоит дороже. Сейчас « Якутская топливно-энергетическая компания » оценивается в миллиарды. У нее региональная монополия и богатые запасы. Кстати, через Якутию проходит «Сила Сибири», по ней газ пойдет в Азию, а доступ к трубе есть только у «Газпрома». О реакции в республике рассказывает руководитель Общественной организации «Якутия — Наше мнение» Степан Петров

Степан Петров руководитель Общественной организации «Якутия — Наше мнение» «Нет сочувствия ни на стороне Магомедовых, ни к тем должностным лицам Якутии, которые способствовали передаче активов им. В данный момент нет юридического лица, которое могло бы взять на себя данные активы. Может быть, федеральная структура, типа „Газпрома“.

Евгений Минченко президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» «Подобного рода истории всегда бывают комплексные, поэтому я думаю, что нельзя исключать и вовлеченность Сечина, и, действительно, у Васильева были серьезные претензии по поводу того, как Магомедовы ведут себя в Дагестане . По Якутии есть вопросы, и по Калининграду, то есть просто вот реально накопилось».

Игорь Юргенс: Последнее время дела у «Суммы» шли не очень. Пакет в Объединенной зерновой компании заложен по кредиту транспортного оператора Магомедовых FESCO. Ее общий долг — близок к миллиарду долларов, поручитель по кредиту «Якутская топливно-энергетическая компания». Сама же FESCO близка к дефолту, и никто из бизнес сообщества не стал его публично защищать. Почему? Объясняет вице-президент РСПП