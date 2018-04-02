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В Кировской области депутат районной Думы совершил мошенничество в сфере страхования: возбуждено уголовное дело
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В Кировской области депутат районной Думы совершил мошенничество в сфере страхования: возбуждено уголовное дело 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области расследуется уголовное дело по факту покушения на мошенничество в сфере страхования в особо крупном размере, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.5 УК РФ.
По версии следствия, директор одного из коммерческих обществ, являющийся действующим депутатом Кикнурской районной Думы, заключил договор страхования харвестера (многооперационная лесосечная машина), при этом действие договора распространялось только на территорию Кикнурского лесничества.
В сентябре 2017 года харвестр перевезен для работы на территорию другого субъекта, где произошло его возгорание. В результате харвестр приведен в негодность и обществу причинен ущерб на сумму 15 миллионов рублей.
«Осознавая, что страховой случай в данной ситуации отсутствует, на территорию, где произошло возгорание, действие страхового полиса не распространялось, подозреваемый дал указание заключить дополнительное соглашение к договору страхования о включении других территорий в сферу действия, после чего подать заявление о наступлении страхового случая по договору, датируя его поздним числом», — сообщили в СУ СК по Кировской области.
Однако преступные действия не были доведены до конца и выявлены сотрудниками страховой компании.
В настоящее время следователи СУ СКР по Кировской области всесторонне исследуют обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
Фото — bruynsk.ru
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