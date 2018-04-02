В Кировской области депутат районной Думы совершил мошенничество в сфере страхования: возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области расследуется уголовное дело по факту покушения на мошенничество в сфере страхования в особо крупном размере, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.5 УК РФ.

По версии следствия, директор одного из коммерческих обществ, являющийся действующим депутатом Кикнурской районной Думы , заключил договор страхования харвестера (многооперационная лесосечная машина), при этом действие договора распространялось только на территорию Кикнурского лесничества.

В сентябре 2017 года харвестр перевезен для работы на территорию другого субъекта, где произошло его возгорание. В результате харвестр приведен в негодность и обществу причинен ущерб на сумму 15 миллионов рублей.

«Осознавая, что страховой случай в данной ситуации отсутствует, на территорию, где произошло возгорание, действие страхового полиса не распространялось, подозреваемый дал указание заключить дополнительное соглашение к договору страхования о включении других территорий в сферу действия, после чего подать заявление о наступлении страхового случая по договору, датируя его поздним числом», — сообщили в СУ СК по Кировской области.

Однако преступные действия не были доведены до конца и выявлены сотрудниками страховой компании.

В настоящее время следователи СУ СКР по Кировской области всесторонне исследуют обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Фото — bruynsk.ru