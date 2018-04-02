Трое курян отправятся в колонии за избиение двух сотрудников полиции 

На скамье подсудимых оказались парни 21, 19 и 17 лет Следствием и судом установлено, что ночью 1 мая 2017 года возле одного из баров на улице Карла Маркса у подсудимых и компании других молодых людей произошла потасовка. В это время участковый и оперуполномоченный Северного отдела полиции УМВД России по городу Курску патрулировали улицы, заметили конфликт и решили вмешаться. Стражи порядка представились им и потребовали прекратить противоправные действия. Тогда злоумышленники, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, бросились на них с кулаками. В результате участковый уполномоченный получил перелом челюсти и черепно-мозговую травму, а оперуполномоченный — перелом челюсти и носа, они были госпитализированы в больницу.
— Приговором суда старшим парням назначены наказания в виде 8 и 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием обоих в исправительной колонии строгого режима, а несовершеннолетнему — 7 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Курской области Максим Рассамакин.