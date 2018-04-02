Курская область. Глава сельсовета попался на махинациях с «чернобыльскими» выплатами

По данным регионального СУ СК, в отношении главы Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района возбудили уголовное дело

По версии следствия, в 2009 году подозреваемый, постоянно проживающий в селе Черневка Дмитриевского района и являвшийся на тот период главой Черневского сельсовета, дал указание своему заместителю зарегистрировать его по месту жительства в деревне Богославка того же сельсовета, то есть на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом, которое было выполнено.

— После этого подозреваемый с целью хищения денежных средств при получении ежемесячной социальной денежной выплаты подписал и заверил печатью справку о месте своего проживания, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения, которую предоставил в управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дмитриевскому району, — старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Максим Рассамакин.

Таким образом мужчина незаконно получил выплаты в размере более 36 тысяч рублей. Меру наказания ему определит суд.