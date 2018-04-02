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Самарца осудили за кражу 10 мобильников
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Самарца осудили за кражу 10 мобильников 

Волга Ньюс 2 часа назад
В 2017 г. из салона связи на ул. Победы украли 10 мобильников стоимостью более 100 тыс. рублей. Пропажу обнаружили пришедшие на работу сотрудники.
Правоохранители выяснили, что двери павильона не были взломаны. Повреждения были только на витрине. Стало ясно, что у преступника был ключ от входной двери. Также злоумышленник попал на записи камер видеонаблюдения.
Выяснилось, что свой ключ не мог найти только один работник. Накануне он выпивал с друзьями и после застолья отдал свою сумку для сохранности одному из знакомых.
В итоге подозреваемого задержали. Он рассказал, что решил воспользоваться ситуацией. Приехав на место работы знакомого, он ключом открыл дверь и попытался им же отпереть витрины. В это время сработала сигнализация. Взломщик в итоге разбил стеклянную створку и забрал оттуда телефоны. Часть украденного он сдал в ломбарды и комиссионные магазины, а остальное отдал одному из приятелей. Ключ от торгового павильона, по словам обвиняемого, он выкинул.
В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». А теперь суд приговорил мужчину к году исправительных работ.
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