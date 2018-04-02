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Житель Черняховска украл 14 поваленных деревьев
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Житель Черняховска украл 14 поваленных деревьев 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Житель Черняховска незаконно распилили у похитил поваленные ветром деревья. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошёл в районе поселка Ярки. Местные жители сообщили в полицию о неизвестном мужчине, который распиливает ветровальные деревья и похищает древесину. Подозреваемый передвигался на квадроцикле, а пиломатериалы перевозил в прицепе.
Сотрудники уголовного розыска установили личность похитителя и задержали его. Им оказался 35-летний местный житель. Полицейские изъяли у него спилы 14 деревьев: 8 ясеней, 5 дубов и 1 ель.
В отношении задержанного дознаватели полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ведется следствие.
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