Житель Югры украл телефон у проводницы во время стоянки поезда

В конце марта в Тобольское отделение полиции обратилась проводница поезда No 147 « Нижневартовск Астрахань ». Она пожаловалась: на стоянке поезда в Сургуте , пока она занималась проверкой билетов у нее из купе украли телефон стоимостью более 40 тысяч рублей.

Югре. Вскоре транспортные полицейские Тюмени нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый за воровство 33-летний житель города Покачи

По данным следствия на станции Сургут подозреваемый зашёл в вагон под видом провожающего. Проходя по вагону, он заметил, что в рабочем купе никого нет и на виду лежит телефон. Недолго думая, мужчина взял телефон и сошёл с поезда.

«По делу о краже в поезде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ кража. Максимальный срок по этой статье 2 года», — прокомментировала ситуацию ИА «Уральский меридиан» специалист пресс-службы Тюменского ЛО МВД России на транспорте Ольга Гультяева.

Источник фотографии: utprok.ru