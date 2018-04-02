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Житель Югры украл телефон у проводницы во время стоянки поезда
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Житель Югры украл телефон у проводницы во время стоянки поезда 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
В конце марта в Тобольское отделение полиции обратилась проводница поезда No 147 «Нижневартовск — Астрахань». Она пожаловалась: на стоянке поезда в Сургуте, пока она занималась проверкой билетов у нее из купе украли телефон стоимостью более 40 тысяч рублей.
Вскоре транспортные полицейские Тюмени нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый за воровство 33-летний житель города Покачи в Югре.
По данным следствия на станции Сургут подозреваемый зашёл в вагон под видом провожающего. Проходя по вагону, он заметил, что в рабочем купе никого нет и на виду лежит телефон. Недолго думая, мужчина взял телефон и сошёл с поезда.
«По делу о краже в поезде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ кража. Максимальный срок по этой статье 2 года», — прокомментировала ситуацию ИА «Уральский меридиан» специалист пресс-службы Тюменского ЛО МВД России на транспорте Ольга Гультяева.
Источник фотографии: utprok.ru
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