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Возбуждено первое уголовное дело в связи с хищением нефти на 400 млн рублей
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Возбуждено первое уголовное дело в связи с хищением нефти на 400 млн рублей 

Волга Ньюс 2 часа назад
Напомним, незаконная нефтеврезка привела оперов на территорию нефтебазы ООО УК «Лагуна» в городе Похвистнево, а позже — к незаконному нефтезаводу.
Задержаны были четыре подозреваемых. Силовики предполагают, что в Похвистневском районе действовала целая ОПГ, которая похищала нефть из нефтепровода Нижневартовск — Курган — Куйбышев и перепродавала ее на нефтебазы Самарской, Оренбургской и Саратовской областей. По предварительным подсчетам похищено было более 18,5 тыс. тонн нефти на сумму свыше 400 млн рублей.
29 марта возбудили первое уголовное дело — по статье «Кража», решается вопрос о возбуждении дел за незаконное предпринимательство и нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
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