Возбуждено первое уголовное дело в связи с хищением нефти на 400 млн рублей

Напомним, незаконная нефтеврезка привела оперов на территорию нефтебазы ООО УК «Лагуна» в городе Похвистнево , а позже — к незаконному нефтезаводу. Курган — Задержаны были четыре подозреваемых. Силовики предполагают, что в Похвистневском районе действовала целая ОПГ, которая похищала нефть из нефтепровода Нижневартовск Куйбышев и перепродавала ее на нефтебазы Самарской, Оренбургской и Саратовской областей. По предварительным подсчетам похищено было более 18,5 тыс. тонн нефти на сумму свыше 400 млн рублей. 29 марта возбудили первое уголовное дело — по статье «Кража», решается вопрос о возбуждении дел за незаконное предпринимательство и нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.