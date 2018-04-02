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Расстрелявший приспешников Шакро Молодого бывший офицер КГБ избежал суда
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Расстрелявший приспешников Шакро Молодого бывший офицер КГБ избежал суда 

Lenta.ru 2 часа назад
Прекращено уголовное преследование бывшего сотрудника КГБ Эдуарда Буданцева, участвовавшего в перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в 2015 году. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Максим Борисов.
По его словам, дело прекращено в связи с отсутствием в действиях Буданцева события и состава преступления. Соответствующее постановление было вынесено еще в феврале. На финальной стадии расследованием занимался центральный аппарат Следственного комитета России, уточнил Борисов.
Первые двое суток после перестрелки 14 декабря 2015 года Буданцев провел в больнице. Затем ему было предъявлено обвинение в убийстве двух человек и хулиганстве, его поместили под домашний арест. Через полгода его освободили под подписку о невыезде. Следователи переквалифицировали ему обвинение на превышение пределов необходимой самообороны.
29 марта Никулинский районный суд Москвы приговорил к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима вора в законе Захария Калашова, известного в криминальных кругах как Шакро Молодой. Он был признан виновным в вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы ресторана Elements Жанны Ким. Для этого, как установил суд, Калашов отправил 14 декабря 2015 года к заведению своего приближенного Андрея Кочуйкова (Итальянец), который приехал с охранниками. Между ними и адвокатом Ким Буданцевым и его товарищами завязался конфликт, закончившийся перестрелкой. Двое были убиты, семеро ранены.
Итальянец за вымогательство получил 8 лет и 10 месяцев колонии.
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