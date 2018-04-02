Расстрелявший приспешников Шакро Молодого бывший офицер КГБ избежал суда

По его словам, дело прекращено в связи с отсутствием в действиях Буданцева события и состава преступления. Соответствующее постановление было вынесено еще в феврале. На финальной стадии расследованием занимался центральный аппарат Следственного комитета России , уточнил Борисов.

Первые двое суток после перестрелки 14 декабря 2015 года Буданцев провел в больнице. Затем ему было предъявлено обвинение в убийстве двух человек и хулиганстве, его поместили под домашний арест. Через полгода его освободили под подписку о невыезде. Следователи переквалифицировали ему обвинение на превышение пределов необходимой самообороны.

29 марта Никулинский районный суд Москвы приговорил к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима вора в законе Захария Калашова , известного в криминальных кругах как Шакро Молодой. Он был признан виновным в вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы ресторана Elements Жанны Ким. Для этого, как установил суд, Калашов отправил 14 декабря 2015 года к заведению своего приближенного Андрея Кочуйкова (Итальянец), который приехал с охранниками. Между ними и адвокатом Ким Буданцевым и его товарищами завязался конфликт, закончившийся перестрелкой. Двое были убиты, семеро ранены.

Итальянец за вымогательство получил 8 лет и 10 месяцев колонии.