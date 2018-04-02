Труп полицейского из Ставрополя нашли в багажнике его машины

Ставропольские полицейские расследуют убийство своего коллеги. Он пропал без вести, а спустя сутки его тело нашли в багажнике автомобиля, рассказали в краевом главке МВД

Сообщение о пропаже сотрудника поступило 1 апреля. Во время розыска полицейские выяснили, что его машина передвигается на территории Ипатовского городского округа. Патруль начал преследовать автомобиль, которым управлял неизвестный мужчина. В итоге машину остановили, но водитель смог сбежать.

Когда полицейские открыли багажник, они нашли тело пропавшего с признаками насильственной смерти.

После этого было заведено уголовное дело по статье «убийство». Кроме того, для установления местонахождения злоумышленника в Ставрополе создали специальную группу. Сейчас проводятся

оперативно-розыскные

мероприятия. Всех, кто знает

что-либо

о произошедшем, в ведомстве просят незамедлительно связаться с полицией.