Труп полицейского из Ставрополя нашли в багажнике его машины 

Ставропольские полицейские расследуют убийство своего коллеги. Он пропал без вести, а спустя сутки его тело нашли в багажнике автомобиля, рассказали в краевом главке МВД.
Сообщение о пропаже сотрудника поступило 1 апреля. Во время розыска полицейские выяснили, что его машина передвигается на территории Ипатовского городского округа. Патруль начал преследовать автомобиль, которым управлял неизвестный мужчина. В итоге машину остановили, но водитель смог сбежать.
Когда полицейские открыли багажник, они нашли тело пропавшего с признаками насильственной смерти.
После этого было заведено уголовное дело по статье «убийство». Кроме того, для установления местонахождения злоумышленника в Ставрополе создали специальную группу. Сейчас проводятся
оперативно-розыскные
мероприятия. Всех, кто знает
что-либо
о произошедшем, в ведомстве просят незамедлительно связаться с полицией.
В марте полиция города Камышина нашла мужчину, которого затолкали в багажник дорогого автомобиля и увезли в неизвестном направлении. Однако после разговора с мужчиной следователям стало очевидно, что состава преступления здесь нет, как и претензий у потерпевшего к своим якобы похитителям.