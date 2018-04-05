Ещё
Шестерых торговцев наркотиками отправили в колонию в Волгограде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шестерых торговцев наркотиками отправили в колонию в Волгограде 

Все для Вас 1 час назад
В четверг, 5 апреля, в суде Тракторозаводского района слушалось дело о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. На скамье подсудимых оказались пятеро безработных местных жителей и гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Как было установлено, все шестеро являлись наркокурьерами. Указания они получали от виртуального «куратора», который сообщали им о месте приобретения оптовых партий синтетического наркотика. Задачей сообщников было расфасовать зелье по разовым дозам, а затем развезти свертки с наркотиком по тайникам и «закладкам». — Противоправная деятельность преступной группировки была пресечена сотрудниками полиции. В их жилищах прошли обыски, в ходе которых было изъято около двух килограммов сильнодействующих наркотических средств, — сообщила порталу «Все для Вас» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемых деяниях сообщники признали частично. Суд с учетом мнения государственного обвинения приговорил наркосбытчиков к лишению свободы на срок от 6,5 до 11,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. — Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке. Что же касается куратора наркокурьеров, то уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, — уточнила Черединина.
Это неполный текст новости
Все для Вас: последние новости
Убийцу трех человек из Камышина разыскали в Удмуртии спустя 32 года Из квартиры пенсионеров в Волгограде лжемедсестры вынесли 430 тысяч рублей Проворовавшегося экс-главу УК в Волгограде приговорили к 4 годам колонии
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма123
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова88
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции223
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»541
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании95
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение