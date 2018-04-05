Шестерых торговцев наркотиками отправили в колонию в Волгограде

В четверг, 5 апреля, в суде Тракторозаводского района слушалось дело о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. На скамье подсудимых оказались пятеро безработных местных жителей и гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Как было установлено, все шестеро являлись наркокурьерами. Указания они получали от виртуального «куратора», который сообщали им о месте приобретения оптовых партий синтетического наркотика. Задачей сообщников было расфасовать зелье по разовым дозам, а затем развезти свертки с наркотиком по тайникам и «закладкам». — Противоправная деятельность преступной группировки была пресечена сотрудниками полиции. В их жилищах прошли обыски, в ходе которых было изъято около двух килограммов сильнодействующих наркотических средств, — сообщила порталу «Все для Вас» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемых деяниях сообщники признали частично. Суд с учетом мнения государственного обвинения приговорил наркосбытчиков к лишению свободы на срок от 6,5 до 11,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. — Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке. Что же касается куратора наркокурьеров, то уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, — уточнила Черединина.

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