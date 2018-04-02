В Москве арестовали обвиняемых по делу об убийстве владельца сети вейп‑шопов

Вечером 21 марта 2018 года обвиняемые, находясь в офисном помещении, расположенном по улице Большая Семеновская в городе Москве, с целью завладения деньгами знакомого 32-летнего предпринимателя подавили его сопротивление и задушили потерпевшего. Затем соучастники вывезли тело мужчины в Подмосковье . В кратчайшие сроки фигуранты были установлены и задержаны, один из них дал показания об обстоятельствах преступления и указал место захоронения тела потерпевшего

«Фигурантам предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Следственными органами продолжается расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин 27 и 38 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «ж, з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений).