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В Москве арестовали обвиняемых по делу об убийстве владельца сети вейп‑шопов
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В Москве арестовали обвиняемых по делу об убийстве владельца сети вейп‑шопов 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Обвинения в убийстве бизнесмена предъявили двоим мужчинам в Москве, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
Вечером 21 марта 2018 года обвиняемые, находясь в офисном помещении, расположенном по улице Большая Семеновская в городе Москве, с целью завладения деньгами знакомого 32-летнего предпринимателя подавили его сопротивление и задушили потерпевшего. Затем соучастники вывезли тело мужчины в Подмосковье. В кратчайшие сроки фигуранты были установлены и задержаны, один из них дал показания об обстоятельствах преступления и указал место захоронения тела потерпевшего
«Фигурантам предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Следственными органами продолжается расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин 27 и 38 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «ж, з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений).
Жертвой убийц стал владелец сети вейп-шопов Александр Баев. Заявление о его исчезновении поступило в полицию 22 марта. Проверка установила, что 21 марта он приехал в свой офис на Большой Семеновской улице. Там были обнаружены следы борьбы. Полицейские выяснили, что Баева убили прямо в офисе.
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