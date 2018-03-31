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Следствие заявило о намерении Магомедова улететь в Майами накануне суда
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Следствие заявило о намерении Магомедова улететь в Майами накануне суда 

Rambler News Service 31 марта 2018
Владелец «Суммы» Зиявудин Магомедов накануне суда хотел улететь в Майами, у него был забронирован билет, сказал следователь, передаёт корреспондент RNS из зала суда.
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