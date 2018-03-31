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Следствие заявило о намерении Магомедова улететь в Майами накануне суда
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Следствие заявило о намерении Магомедова улететь в Майами накануне суда
Rambler News Service
31 марта 2018
Комментарии
Владелец «Суммы»
Зиявудин Магомедов
накануне суда хотел улететь в
Майами
, у него был забронирован билет, сказал следователь, передаёт корреспондент RNS из зала суда.
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