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Коллектора осудили на пять лет за вымогательство в Екатеринбурге
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Коллектора осудили на пять лет за вымогательство в Екатеринбурге 

360tv.ru 1 час назад
Суд признал виновным в вымогательстве и умышленном уничтожении чужого имущества сотрудника службы безопасности одной из коммерческих организаций Екатеринбурга, который угрожал клиентам, пытаясь заставить их вернуть деньги. Об этом сообщило издание Tagilcity.ru.
Летом 2016 года жительница Екатеринбурга взяла кредит в одной из коммерческих организаций в размере 15 тысяч рублей под 250% годовых на срок 26 недель. Однако в октябре материальное положение женщины стало очень тяжелым, поэтому она перестала выплачивать кредит. В результате этого у клиентки образовалась задолженность в размере 12 тысяч рублей.
38-летний
сотрудник службы безопасности обратился к брату должницы и начал требовать, чтобы тот немедленно вернул деньги. При этом названная им сумма в несколько раз превышала сумму задолженности по кредиту. Свои требования он подкреплял угрозами физического насилия и порчей имущества. В подтверждении своих слов в ноябре 2016 года сотрудник разбил два окна в доме потерпевшего, нанеся материальный ущерб в размере более 12 тысяч рублей.
Мужчина вместе со своей сестрой обратились в полицию. В результате расследования правоохранители допросили более 30 свидетелей и провели все необходимые мероприятия. Собранные материалы уголовного дела были направлены в суд, который 2 апреля текущего года вынес обвинительное заключение.
Суд назначил сотруднику службы безопасности наказание в виде пяти лет и трех месяцев тюремного заключения с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он должен будет выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
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