Коллектора осудили на пять лет за вымогательство в Екатеринбурге

Суд признал виновным в вымогательстве и умышленном уничтожении чужого имущества сотрудника службы безопасности одной из коммерческих организаций Екатеринбурга , который угрожал клиентам, пытаясь заставить их вернуть деньги. Об этом сообщило издание Tagilcity.ru.

Летом 2016 года жительница Екатеринбурга взяла кредит в одной из коммерческих организаций в размере 15 тысяч рублей под 250% годовых на срок 26 недель. Однако в октябре материальное положение женщины стало очень тяжелым, поэтому она перестала выплачивать кредит. В результате этого у клиентки образовалась задолженность в размере 12 тысяч рублей.

38-летний

сотрудник службы безопасности обратился к брату должницы и начал требовать, чтобы тот немедленно вернул деньги. При этом названная им сумма в несколько раз превышала сумму задолженности по кредиту. Свои требования он подкреплял угрозами физического насилия и порчей имущества. В подтверждении своих слов в ноябре 2016 года сотрудник разбил два окна в доме потерпевшего, нанеся материальный ущерб в размере более 12 тысяч рублей.

Мужчина вместе со своей сестрой обратились в полицию. В результате расследования правоохранители допросили более 30 свидетелей и провели все необходимые мероприятия. Собранные материалы уголовного дела были направлены в суд, который 2 апреля текущего года вынес обвинительное заключение.