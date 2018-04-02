​Басманным прокурором Москвы назначен 38-летний выпускник МГЮА

Басманный межрайонный прокурор Москвы назначен приказом генпрокурора РФ Юрия Чайки — им стал 38-летний советник юстиции Владимир Маркаров, последние годы бывший одним из руководителей прокуратуры Северо-Западного округа столицы.

Маркаров в 2002 году окончил Московскую государственную юридическую академию. В 2002-2005 годах работал следователем, старшим следователем, следователем по особо важным делам прокуратуры Западного округа Москвы. В 2005-2007 годах являлся прокурором, старшим прокурором 1-го отдела управления прокуратуры Москвы по надзору за следствием в органах прокуратуры Москвы.

В 2007-2013 годах был заместителем Замоскворецкого межрайонного прокурора столицы. В 2013-2017 годах занимал должности заместителя прокурора, первого заместителя прокурора СЗАО Москвы.