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Европол арестовал 20 человек по подозрению в мошенничестве
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Европол арестовал 20 человек по подозрению в мошенничестве 

SecurityLab.ru 2 часа назад
20 человек были арестованы по подозрению в мошенничестве с банковскими счетами, в результате которого было похищено более €1 млн Об этом сообщила пресс-служба Европола.
По словам правоохранителей, аресты являются результатом двухлетнего расследования, проведенного службой совместно с румынской и итальянской полицией, а также Евроюстом. Серия арестов произошла 28 марта 2018 года. В общей сложности, в ходе рейдов были задержаны девять человек из Румынии и 11 из Италии. В настоящее время все они находятся под стражей.
Как сообщили представители службы, группа осуществляла фишинговые рассылки, представляясь сотрудниками налоговых органов. В письмах содержались вредоносные ссылки, перенаправлявшие жертв на мошеннические web-сайты.
На вредоносных доменах у жертв запрашивались учетные данные для online-банкинга. Похищенные данные затем использовались злоумышленниками для совершения мошеннических операций с банковскими счетами. После этого средства, переведенные на счет преступников, обналичивались в банкоматах Румынии.
По данным Европола, деньги были украдены у нескольких сотен клиентов двух неназванных банков.
«Организованная преступная группа осуществляла преступную деятельность, используя зашифрованные приложения для обмена сообщениями. Члены группировки занимались запугиванием и карательными операциями в отношении ряда лиц и конкурентов. Кроме того, ОПГ подозревается в отмывании денег, торговле наркотиками и людьми, организации занятия проституцией и другой преступной деятельностью», — отметили в ведомстве.
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