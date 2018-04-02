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На Ставрополье разыскивается убийца полицейского
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На Ставрополье разыскивается убийца полицейского 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудник ГУ МВД по СК пропал без вести 1 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ведомства. На его поиски ориентировали весь личный состав краевой полиции.
Оперативники отследили местонахождение автомобиля пропавшего сотрудника до Ипатовского городского округа. Сотрудники Госавтоинспекции организовали погоню и остановили машину, однако водитель успел скрыться. Во время досмотра автомобиля полицейские нашли в багажнике тело своего пропавшего коллеги со следами насильственной смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
Генерал-лейтенант полиции Александр Олдак создал спецгруппу, чтобы разыскать и задержать подозреваемого. Если у вас есть сведения, предоставляющие интерес для следствия, сообщите в ОМВД России по Ипатовскому городскому округу по телефонам 8 (86542) 2-24-70, 5-77-22, 02 либо 102 (с мобильного телефона).
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