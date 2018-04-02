Вырубившего лес жителя ХМАО обязали заплатить 50 миллионов рублей

Житель Кондинского района был осужден на два года условно с конфискацией имущества после того, как весной 2017 года нанял несколько человек, которые помогли ему вырубить деревья на территории местного лесничества. Делалось это, как подчеркивают в прокуратуре , без каких-либо разрешительных документов. Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по двум статьям УК РФ , в том числе, в связи с хранением незаконно заготовленной древесины.

"В результате его незаконных действий лесному фонду причинен ущерб на сумму свыше 50 миллионов рублей. В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании денежных средств на указанную сумму. Решением суда иск прокурора рассмотрен и удовлетворен в полном объеме", — отметили в надзорном ведомстве.