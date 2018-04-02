Тихвинский бизнесмен нелегально выдавал микрозаймы под 290% годовых

В Тихвинском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Жителя Тихвина заподозрили в незаконной выдаче кредитов населению под огромные проценты, сообщает прокуратура региона. Так, по версии потерпевших, обратившихся в правоохранительные органы , мужчина оформлял микрозаймы без какой-либо юридической регистрации. Статус финансовой организации предполагаемый мошенник также не получал.

Бизнесмен начал свою деятельность по выдаче населению микрозаймов с процентной ставкой свыше 290% годовых в январе 2015 года. За два года он смог заработать таким образом 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.