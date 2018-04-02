В Ираке приговорили к смерти шесть гражданок Турции за участие в ИГ*

По его информации, еще семь женщин из Турции получили пожизненные сроки за помощь ИГ*.

В конце февраля этого года Центральный уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни 16 женщин из Турции за оказание логистической помощи боевикам ИГ*. Однако власти Турции пытаются вернуть узниц на родину.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми «спящими» ячейками. За участие в ИГ* в Ираке полагается смертная казнь.

*Террористическая организация, запрещенная в России.