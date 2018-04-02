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В Ираке казнят джихадисток из ИГ
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В Ираке казнят джихадисток из ИГ 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
Уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни шесть гражданок Турции за связи с организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает AFP в понедельник, 2 апреля, со ссылкой на источник.
Собеседник агентства сообщил, что еще семь женщин осудили на пожизненное лишение свободы.
Турчанок с маленькими детьми схватили пешмерга (вооруженные силы Иракского Курдистана) после того, как исламистки покинули иракский город Талль-Афара. Туда они ранее прибыли, чтобы воссоединиться со своими мужьями-джихадистами, воюющими на стороне ИГ.
26 февраля стало известно о 16 женах боевиков «Исламского государства», приговоренных к повешению. Тогда за причастность к террористической деятельности пожизненно осудили еще одну гражданку Турции и 10 гражданок других стран.
С августа 2017 года уголовный суд Ирака расследует дела нескольких сотен женщин. Их обвиняют в том, что они приезжали в страну с мужьями, воевавшими на стороне «Исламского государства», либо вступали в брак с боевиками уже после прибытия.
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