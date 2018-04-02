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В Головинском задержали молодого человека, подозреваемого в угоне автомобиля
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В Головинском задержали молодого человека, подозреваемого в угоне автомобиля 

Управа района Головинский города Москвы 53 минуты назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Головинскому району задержали подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством. Об этом сообщил источник в УВД по САО.
— В отдел полиции обратилась сотрудница автомобильного проката с заявлением об угоне. Заявительница сообщила, что транспортное средство, принадлежащее компании, оказалось в распоряжении неизвестного, который не заключил договор аренды и права пользоваться транспортным средством не имеет, — уточнил источник.
Сотрудники полиции на Волгоградском проспекте задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний студент одного из московских вузов. Как установили полицейские, злоумышленник, используя чужое имя, получил доступ к каршеринговому автомобилю, завел его и уехал.
Отделом дознания ОМВД России по Головинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
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