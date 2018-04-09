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Томскими полицейскими установлен подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере
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Томскими полицейскими установлен подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 39 минут назад
Фото: sevastopolnews.info
В результате оперативной информации сотрудниками ОМВД России по Чаинскому району установлен подозреваемый в хранении наркотических средств в крупном размере.
По данным следствия, ранее не судимый 37-летний житель села Подгорное незаконно хранил в помещении бани более 500 граммов марихуаны.
Сотрудниками следственного подразделения ОМВД России по Чаинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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