Томскими полицейскими установлен подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере

В результате оперативной информации сотрудниками ОМВД России по Чаинскому району установлен подозреваемый в хранении наркотических средств в крупном размере.

По данным следствия, ранее не судимый 37-летний житель села Подгорное незаконно хранил в помещении бани более 500 граммов марихуаны.

Сотрудниками следственного подразделения ОМВД России по Чаинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.