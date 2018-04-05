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Сотрудники уголовного розыска Вологодской области задержали в другом регионе подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств
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Сотрудники уголовного розыска Вологодской области задержали в другом регионе подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
В период зимнего туристического сезона в г. Великий Устюг в ОМВД России по Великоустюгскому району стали поступать заявления от гостей города о том, что они стали жертвами обмана. Потерпевшие поясняли, что перед поездкой на сайте бесплатных объявлений бронировали в Великом Устюге место для проживания, переводили предоплату. Однако, приехав в город, не обнаруживали жилья, о котором договаривались с арендодателем, его телефон не отвечал. От действий неизвестного злоумышленника пострадали 17 граждан, приехавших на Родину Деда Мороза из разных регионов страны.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в мошеннических действиях. Им оказался житель Ростовской области 1971 г.р. Как выяснили полицейские, подозреваемый приехал в Вологду, где некоторое время проживал специально для того, чтобы разместить в Интернете объявления о сдаче внаем несуществующего жилья и собрать деньги, которые ему переводили в качестве предоплаты. Приведя в исполнение мошенническую схему, злоумышленник уехал обратно в Ростовскую область.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Великоустюгскому району и УМВД России по Вологодской области выехали в командировку в Ростовскую область, где задержали подозреваемого. Мужчина дал признательные показания. Полицейские изъяли у него банковские карты, используемые для совершения мошеннических действий, средства сотовой связи.
Отделом дознания ОМВД России по Великоустюгскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Данной частью статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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