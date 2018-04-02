На Урале коллектора ждет 5 лет тюрьмы за радикальные методы взыскания долга

Екатеринбурге перед судом предстал коллектор, который использовал в своей работе радикальные методы. С родственника должницы он вымогал деньги и разбил окно в его доме, об этом сообщает в понедельник, 2 апреля, «АиФ-Урал»

Чкаловский районный суд вынес приговор в отношении сотрудника пункта микрозаймов Ярослава Шушарина. Мужчину признали виновным по статьям «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба».

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел еще в ноябре 2016 года. Сотрудник службы безопасности пункта микрозаймов «Домашние деньги» Ярослав Шушарин совместно с товарищем пытался выбить долг у брата должницы. Который, однако, к кредиту своей сестры никакого отнощения не имел. Вместе со своим товарищем Шушарин названивал мужчине и требовал, чтобы тот отдал 25 тыс. рублей. Впоследствии сумма выросла до 50 тыс. рублей. Во время звонков уральцы не просто вымогали деньги, они угрожали мужчине физической расправой и порчей имущества.

Вместе с тем реальная задолженность сестры мужчины перед «Домашними деньгами» едва превышала 12 тыс. рублей. Полученные от вымогательства деньги Шушарин вместе со знакомым планировали разделить между собой.

Последнюю попытку «выбить» деньги Ярослав Шушарин предпринял в ночь с 12 на 13 ноября 2016 года. В доме брата должницы он разбил два пластиковых окна.

При этом все действия уралец совершал в тот период, когда протекал срок условного наказания по приговору суда. Кто был сотоварищем коллектора, следствию установить не удалось, материалы по этому делу были выделены в отдельное производство.

По приговору суда Ярославу Шушарину было назначено 5 лет и 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима . При этом коллектору также придется выплатить штраф в 400 тыс. рублей. Уралец был заключен под стражу прямо в зале суда. В законную силу приговор еще не вступил.