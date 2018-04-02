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Коллектор «Домашних денег» получил 5 лет колонии за вымогательство
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Коллектор «Домашних денег» получил 5 лет колонии за вымогательство 

Rambler News Service 36 минут назад
Фото: e1.ru
Суд в Екатеринбурге приговорил к пяти годам и трем месяцам колонии общего режима коллектора компании «Домашние деньги» Ярослава Шушарина, сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области Марину Канатову. Кроме того, Шушарину назначен штраф в размере 400 тыс. рублей.
«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерб», — сказала Канатова.
Издание отмечает, что, по данным следствия, Шушарин с сообщником, чья личность не установлена, вымогал деньги у брата заемщицы. Шушарин в телефонных разговорах требовал от мужчины сначала 25 тыс. рублей, а затем 50 тыс. рублей, хотя долг заемщицы составлял 12 тыс. Также Шушарин угрожал расправой и порчей имущества.
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