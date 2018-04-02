Коллектор «Домашних денег» получил 5 лет колонии за вымогательство

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерб», — сказала Канатова.

Издание отмечает, что, по данным следствия, Шушарин с сообщником, чья личность не установлена, вымогал деньги у брата заемщицы. Шушарин в телефонных разговорах требовал от мужчины сначала 25 тыс. рублей, а затем 50 тыс. рублей, хотя долг заемщицы составлял 12 тыс. Также Шушарин угрожал расправой и порчей имущества.