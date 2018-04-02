На Украине объяснили вызов Гиви в суд спустя год после его убийства

Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области не может закрыть уголовное дело против командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви), которого убили в феврале 2017 года, из-за отсутствия свидетельства о его смерти. Об этом сообщается на странице пресс-службы суда в Facebook.

Представители суда подтвердили, что Гиви был вызван на судебное заседание, назначенное на 5 апреля. «Михаила Толстых обвиняют в совершении террористического акта. Есть информация о том, что Гиви считается погибшим лицом. Основанием для прекращения дела является смерть человека», — говорится в сообщении.

При этом напоминается, что, согласно законодательству Украины , факт смерти человека подтверждается свидетельством о смерти, которое выдается органом РАГСа (отдела Регистрации актов гражданского состояния). «В настоящее время ни прокурор, ни защитник не представили соответствующего свидетельства», — уточнили в суде.

«Факт смерти может быть установлен также и решением суда, но после заявления заинтересованных лиц в гражданском судопроизводстве. Парадокс в том, что подобное заявление об установлении факта смерти лица на временно оккупированной территории Украины может быть подано родственниками умершего», — сказано в сообщении.

«Таким образом, имеет место ситуация, когда Павлоградский суд не может закрыть уголовное производство, а потому в очередной раз назначает судебное разбирательство с вызовом обвиняемого, поскольку не имеет официального подтверждения смерти Гиви», — заключили представители суда.

О вызове Толстых в суд стало известно 30 марта. Повестка была опубликована в газете «Правительственный курьер». «Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вызывает обвиняемого Толстых Михаила Сергеевича в подготовительное судебное заседание, которое назначено на 5 апреля 2018 года на 09:00», — сказано в уведомлении. В повестке говорилось, что Гиви обвиняют в создании террористической группы, подготовке и ведении агрессивной войны, а также в похищении человека.

Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона «Сомали» недалеко от Донецка