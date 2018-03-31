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Двое фигурантов дела о хищениях в группе «Сумма» скрываются в Эмиратах
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Двое фигурантов дела о хищениях в группе «Сумма» скрываются в Эмиратах 

РИА Новости 31 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Двое фигурантов дела совладельца группы «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова скрываются в Эмиратах и находятся в розыске, сообщил следователь на заседании суда.
"В рамках дела под стражу заключены два обвиняемых в мошенничестве. Еще двое находятся в розыске и скрываются в Эмиратах", — сказал следователь в суде, отметив, что всего в рамках дела о преступном сообществе объединено 7 уголовных дел.
Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе.
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