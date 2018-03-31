Двое фигурантов дела о хищениях в группе «Сумма» скрываются в Эмиратах

МОСКВА , 31 мар — РИА Новости . Двое фигурантов дела совладельца группы «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова скрываются в Эмиратах и находятся в розыске, сообщил следователь на заседании суда.

"В рамках дела под стражу заключены два обвиняемых в мошенничестве. Еще двое находятся в розыске и скрываются в Эмиратах", — сказал следователь в суде, отметив, что всего в рамках дела о преступном сообществе объединено 7 уголовных дел.