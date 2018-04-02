Сотрудниками столичной полиции задержаны подозреваемые в грабеже

В дежурную часть ОМВД России по Пресненскому району поступило заявление о грабеже. Потерпевший, сотрудник одной из компаний, сообщил, что на улице к нему подбежали трое неизвестных и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они насильно посадили мужчину в автомобиль и отвезли в другую часть города, где отобрали сумку с ключами от офиса и сейфа, а затем высадили из машины и уехали. Потерпевший вернулся в свою организацию, где обнаружил пропажу денежных средств из сейфа. Материальный ущерб составил около 11,5 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при поддержке СОБР ЦСН Росгвардии были задержаны четверо подозреваемых — ранее судимый 32-летний москвич, 52-летний приезжий, 41 и 48-летний приезжие из ближнего зарубежья.

Следственным отделом ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.