В Нижнем Новгороде полицейского уволили из органов после избиения подруги

В Нижнем Новгороде полицейский избил свою гражданскую жену. Ему уже предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.

Драка между сожителями произошла ночью 25 февраля. По предварительным данным, нетрезвый подозреваемый ударил подругу во время семейной ссоры. 24-летней девушке потребовалась помощь медиков и ее госпитализировали. Она находится на лечении до сих пор.

«Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, потерпевшей причинен средней тяжести», — сообщили в следственном комитете.

Отметим, что экс-полицейский свою вину признал.