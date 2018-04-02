Ещё
В Нижнем Новгороде полицейского уволили из органов после избиения подруги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижнем Новгороде полицейского уволили из органов после избиения подруги 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде полицейский избил свою гражданскую жену. Ему уже предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.
Драка между сожителями произошла ночью 25 февраля. По предварительным данным, нетрезвый подозреваемый ударил подругу во время семейной ссоры. 24-летней девушке потребовалась помощь медиков и ее госпитализировали. Она находится на лечении до сих пор.
«Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, потерпевшей причинен средней тяжести», — сообщили в следственном комитете.
По сообщению ГУ МВД России по Нижегородской области, лейтенант полиции из органов внутренних дел уволен.
Отметим, что экс-полицейский свою вину признал.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
На полицейского из Нижнего, отпустившего пьяного водителя, завели дело Против депутата гордумы Николая Ингликова возбудили дело из-за взятки З0-летний нижегородец сел в тюрьму на 14 лет за насилие над девочкой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться235
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки107
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП42
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому97
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России500
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение