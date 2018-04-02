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Ростовчанин пострадал от разбоя при покупке машины в Волгограде
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Ростовчанин пострадал от разбоя при покупке машины в Волгограде 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Житель Ростовской области пострадал при покупке Hyundai Solaris в Волгограде, о продаже которой он узнал из интернета.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального МВД, мужчина обратился в полицию еще 25 января 2018 года. По его словам, он специально приехал в Волгоград, чтобы приобрести иномарку, и договорился о покупке с местными. В Дзержинском районе на улице Космонавтов его встретили двое мужчин. Он им отдал 465 000 рублей за автомобиль, получил документы, однако, сев в салон иномарки, почувствовал, что ему в лицо брызнули слезоточивый газ и высадили из машины. Когда мужчина пришел в себя, у него не было ни документов, ни телефона, ни Hyundai. До полиции дойти ему помог случайный прохожий. Продавца-злоумышленника разыскивали полицейские трех регионов — Воронежской, Самарской и Волгоградской областей. В результате на днях подозреваемый был задержан. Им оказался 34-летний неработающий, ранее судимый за грабеж житель Самары. В ходе следствия выяснилось, что после того, как он покинул Волгоград, ему удалось продать иномарку женщине из Воронежской области. Вину в содеянном мужчина не признает. В настоящее время он находится в следственном изоляторе. Второй участник преступления объявлен в розыск.
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