На ростовчанина в Волгограде совершили разбойное нападение после покупки машины

Волгоградские полицейские раскрыли разбойное нападение, совершенное на ростовчанина в Дзержинском районе. Приехавший покупать машину житель Ростова остался в нашем городе без денег, машины и документов на авто.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в конце января в полицию Волгограда обратился 48-летний дончанин.

Мужчина рассказал, что в интернете нашел выгодное предложение о продаже в Волгограде автомашины «Хендай Солярис». Договорившись о покупке, он приехал на улице Космонавтов, где его встретили двое мужчин. Продавцы показали иномарку, документы на нее, после чего состоялась сделка.

Счастливый обладатель «Хендая» уже собирался ехать. Но как только он сел в машину, в лицо ему распылили слезоточивый газ из баллончика и выкинули из салона.

— Придя в себя, мужчина не обнаружил документов, денег, сотового телефона и недавно купленной иномарки. Случайный прохожий помог ему добраться до отдела полиции , — рассказали РИА34 в региональном Главке МВД. — В результате оперативно-розыскных мероприятий, выездов в служебные командировки в соседние регионы, при взаимодействии коллег из Воронежской и Самарской областей волгоградские оперативники установили личность одного из подозреваемых в разбойном нападении. Им оказался 34-летний неработающий, ранее судимый за грабеж самарчанин. В минувшие выходные его задержали по месту жительства в Самаре