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В Смоленской области оперативники «по горячим следам» раскрыли грабеж в отношении 82-летней женщины
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В Смоленской области оперативники «по горячим следам» раскрыли грабеж в отношении 82-летней женщины 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Починковский» с заявлением о грабеже обратилась жительница поселка Шаталово 1936 года рождения. 82-летняя женщина рассказала полицейским, что злоумышленник похитил у нее сумку с деньгами.
Стражи порядка выехали на место происшествия, где опросили потерпевшую, свидетелей и очевидцев произошедшего. Со слов пенсионерки установлено, что она пошла в магазин за продуктами, а когда вышла к ней подошел ранее знакомый парень. Молодой человек попросил у женщины мелкие деньги, но получив отказ, выхватил сумку и скрылся с места преступления. Похищенную сумку и кошелек оперативники обнаружили неподалеку от места преступления. Со слов потерпевшей был составлен субъективный портрет злоумышленника.
В ходе оперативных мероприятий подозреваемый в грабеже был задержан на одной из улиц поселка и доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Задержанный — ранее судимый житель Починковского района 1991 года рождения, признал свою вину в содеянном. Он пояснил полицейским, что похищенные денежные средства потратил на покупку алкогольной продукции.
В отношении задержанного следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Починковский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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