Суд в Челябинской области повторно рассмотрит дело куратора «групп смерти»

ЧЕЛЯБИНСК , 2 апреля. / ТАСС /. Челябинский областной суд в понедельник отменил решение Еткульского районного суда о возврате в прокуратуру дела куратора так называемых «групп смерти» в социальных сетях Ильи Сидорова , которого в 2017 году этапировали в регион из Москвы . Районный суд должен рассмотреть дело новым составом, сообщили в понедельник в пресс-службе областного суда.

Ранее сообщалось, Еткульский районный суд Челябинской области нашел недостатки обвинительного заключения по уголовному делу в отношении Сидорова, обвиняемого по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», части 1 статьи 163 УК РФ «Вымогательство», и постановил вернуть дело в прокуратуру. Отмечалось, что решение принято, так как суд нашел противоречия между описанием преступных действий и их квалификацией.

"Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке постановление Еткульского районного суда. Оно отменено, дело направлено для рассмотрения по существу в тот же суд в ином составе", — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что решение районного суда обжаловали прокурор и потерпевшая. Дата нового заседания не уточняется.

По данным следствия, 26-летний житель Москвы начал переписку в соцсетях с девочкой из Челябинской области и давал ей последовательные задания, готовя к самоубийству. Затем, когда та отказалась совершить суицид, он стал угрожать ей расправой. В мае 2017 года девочку доставили из школы в больницу с отравлением.