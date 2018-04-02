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Трех жителей Бутурлина будут судить за похищение человека и вымогательство
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Трех жителей Бутурлина будут судить за похищение человека и вымогательство 

В городе N 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В Бутурлинском районе перед судом предстанут трое безработных местных жителей, которые обвиняются в похищении человека, вымогательстве и угоне автомобиля. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, в мае 2017 года трое злоумышленников в возрасте от 23 до 30 лет отобрали у местного предпринимателя ключи от автомобиля БМВ и насильно усадили его в салон машины. Похитив 27-летнего потерпевшего, один из нападавших потребовал у него деньги за открытие магазина. Злоумышленник также позвонил отцу мужчины, который тоже является предпринимателем и стал вымогать средства у него. После этого похитители избили потерпевшего. Улучив момент, он смог выпрыгнуть из машины на ходу и заявить о случившемся в правоохранительные органы.
Злоумышленников удалось задержать по горячим следам. Свою вину они не признали. Младший из подельников сейчас находится под домашним арестом. Еще двое обвиняемых, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе и за совершение тяжких преступлений, заключены под стражу.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.
Напомним, в Павловском районе задержаны трое мужчин, обвиняемых в похищении женщины.
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