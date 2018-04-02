Великолукские полицейские задержали угонщика

Гражданин, который разыскивался по подозрению в угоне, задержан полицией в Великих Луках, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 27 марта в Великих Луках от дома по проспекту Гагарина неизвестным был совершен угон автомашины «Киа Соренто». Владелица иномарки заявила о произошедшем в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Вскоре стражи порядка обнаружили машину в деревне Рыканово Великолукского района. В угоне подозревался безработный, ранее неоднократно судимый 31-летний великолучанин. Он находился в розыске.