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Великолукские полицейские задержали угонщика
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Великолукские полицейские задержали угонщика 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Гражданин, который разыскивался по подозрению в угоне, задержан полицией в Великих Луках, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Вечером 27 марта в Великих Луках от дома по проспекту Гагарина неизвестным был совершен угон автомашины «Киа Соренто». Владелица иномарки заявила о произошедшем в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Вскоре стражи порядка обнаружили машину в деревне Рыканово Великолукского района. В угоне подозревался безработный, ранее неоднократно судимый 31-летний великолучанин. Он находился в розыске.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска и ГИБДД, подозреваемого задержали в городе на Ловати. Ведется расследование.
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