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Убийца из Самарской области решила проучить возлюбленного при помощи ножа
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Убийца из Самарской области решила проучить возлюбленного при помощи ножа 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Судимая за убийство жительница Октябрьска с ножом накинулась на гражданского мужа. А когда к ней пришла полиция, была крайне удивлена и попыталась свалить вину на прохожих. Подробности истории, рассказанной находчивой женщиной, сообщило региональное управление МВД России. 44-летняя женщина повздорила с сожителем. Пылкий темперамент толкнул ее на преступление: схватив нож, она нанесла один удар в грудь гражданскому мужу. В итоге 41-летний мужчина был госпитализирован с большой кровопотерей.
Вскоре после инцидента к бывшей уголовнице наведались представители правопорядка, чем несказанно ее удивили. С ходу женщина придумала историю о том, что ее гражданский муж получил ранение на улице от подростков, с которыми у него произошел конфликт. Однако предоставленная верхняя одежда, в которой он якобы находился в тот день, не имела следов порезов. В ходе допроса ей пришлось признаться в содеянном. Женщину арестовали. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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