Ранее судимая за убийство жительница Октябрьска ударила ножом сожителя

В полицию Октябрьска от оператора единой дежурно— диспетчерской службы города поступила информация о выезде по одному из адресов бригады «скорой помощи» к мужчине, которого ударили ножом, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.

Прибывшие на место происшествия для выяснения деталей случившегося, полицейские повели осмотр, и установили, что госпитализированным является 40-летний хозяин дома. Врачи диагностировали у пострадавшего ножевое ранение груди и значительную потерю крови.

В ходе опроса сожительницы пострадавшего, женщина сказала полицейским, что её гражданский супруг получил ранение где-то на улице во время конфликта с подростками, один из которых и нанес ему удар ножом. При этом, рассказывая о ссоре сожителя с подростками, женщина нервничала и сообщала о случившемся крайне не охотно. В подтверждении своих слов, сожительница потерпевшего продемонстрировала верхнюю одежду, в которой, предположительно, находился мужчина в момент инцидента. Только вот при осмотре куртки никаких повреждений от ножа сотрудники полиции не обнаружили. Под давлением улики женщина призналась в совершении преступления.

По предварительным данным, между мужчиной и его сожительницей произошла словесная перепалка, в ходе которой злоумышленница схватила нож и нанесла один удар потерпевшему. Осознав, что произошло, ранее судимая за убийство 43-летняя жительница города Октябрьска, вызвала «скорую помощь». Увидев полицейских, женщина была крайне удивлена — она не планировала сообщать подробности случившегося никому, тем более сотрудникам полиции.