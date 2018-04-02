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Полицейскими раскрыта кража ювелирных изделий на сумму более 100 тысяч рублей
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Полицейскими раскрыта кража ювелирных изделий на сумму более 100 тысяч рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Дежурную часть Отдела полиции по г.о. Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 41-летней местной жительницы о том, что из ее квартиры, расположенной в одном из домов на ул. Ленина г.о. Балашиха, неизвестные похитили принадлежащие ей ювелирные изделия. Сумма ущерба составила 140 тысяч рублей. При проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан и доставлен в Дежурную часть 45-летний ранее судимый местный житель. По данному факту Следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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