Дело об обрушении на детей сцены в Перми передали в суд

Ранее сообщалось, что в мае 2017 года на площади у дома культуры в Перми, где дети репетировали выступление перед фестивалем, посвященном Дню славянской письменности, из-за сильного ветра обрушилась конструкция сцены. По данным ведомства, упала звуковая конструкция, которая не была закреплена должным образом. В результате были госпитализированы семь детей и один взрослый. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих безопасности потребителей», арестован предприниматель, организация которого осуществляла монтаж сцены.

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя города Перми в совершении преступления (по статье — ред.) «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении СК РФ.