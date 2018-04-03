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Дело об обрушении на детей сцены в Перми передали в суд
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Дело об обрушении на детей сцены в Перми передали в суд 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Дело об обрушении сцены в Перми, в результате которого пострадали семь детей, передано в суд, сообщает СК РФ.
Ранее сообщалось, что в мае 2017 года на площади у дома культуры в Перми, где дети репетировали выступление перед фестивалем, посвященном Дню славянской письменности, из-за сильного ветра обрушилась конструкция сцены. По данным ведомства, упала звуковая конструкция, которая не была закреплена должным образом. В результате были госпитализированы семь детей и один взрослый. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих безопасности потребителей», арестован предприниматель, организация которого осуществляла монтаж сцены.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя города Перми в совершении преступления (по статье — ред.) «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении СК РФ.
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