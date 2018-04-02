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«Переводили сами»: бригадира челябинского завода осудили за сбор денег с рабочих
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«Переводили сами»: бригадира челябинского завода осудили за сбор денег с рабочих 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Курчатовский районный суд приговорил к двум с половиной годам заключения условно за мошенничество бригадира одного из цехов Челябинского электровозоремонтного завода (ЧЭРЗ), признав его виновным в сборе с подчинённых части их зарплат. Потерпевшими по делу признаны четыре человека, ущерб составил 160 400 рублей. Об этом сообщила консультант суда Наталья Наумова.
— Бригадир одного из цехов ЧЭРЗ — филиала ОАО «Желдорреммаш» — Станислав Бактимиров с апреля 2016 по август 2017 года 13 раз присваивал деньги, которые должны были получить его подчинённые, — уточнила Наталья Наумова.
Начальник должен был заполнять табель учёта рабочего времени вместе с подчинёнными. Но, как установили следствие и суд, бригадир самостоятельно вписывал данные в документы, подписывал протоколы собраний и отправлял бумаги начальству для начисления зарплаты. Сотрудникам говорил, что в протокол внесены якобы завышенные значения, поэтому работники должны передать ему часть перечисленных денег.
— Получив зарплату на свои лицевые счета, подчинённые переводили бригадиру необходимые суммы: от тысячи до 13 тысяч рублей, — уточнила Наталья Наумова. — Общая сумма по 13 эпизодам мошенничества составила 160 400 рублей, которые в разное время ему отдали четыре сотрудника.
В суде Бактимиров полностью признал вину. Дело рассмотрели в особом порядке. Мужчину признали виновным в 13 эпизодах мошенничества по статье 159 УК РФ и назначили ему два с половиной года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу.
При назначении наказания суд учёл, что Бактимиров полностью признал вину, раскаялся в содеянном, подписал явку с повинной и полностью возместил ущерб, а также то, что на иждивении у него двое несовершеннолетних детей.
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