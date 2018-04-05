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Двоих приезжих задержали в Москве за попытку кражи банкомата с 8 млн руб.
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Двоих приезжих задержали в Москве за попытку кражи банкомата с 8 млн руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Полицейские на северо-востоке столицы задержали двоих подозреваемых в покушении на кражу банкомата с 8 млн руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник управления информации и общественных связей столичного управления МВД Юрий Титов.
Спикер рассказал, что в полицию поступила информация о срабатывании сигнализации в помещении банка на ул. Академика Королева.
«К прибывшим на место происшествия сотрудникам обратился представитель данной организации, который сообщил, что сигнализация сработала на одном из банкоматов. После этого на мониторе видеонаблюдения он увидел, как неизвестные пытаются вскрыть либо похитить банкомат, в котором находились денежные средства в размере около 8 млн руб. Когда сработала сигнализация, злоумышленники скрылись», — пояснил Ю. Титов.
В ходе розыска полицейские задержали двоих 32-летних приезжих, у которых изъяли маски, лом, трос и другие инструменты для хищения банкомата. Против подозреваемых возбудили уголовное дело о покушении на кражу, заключенных под стражу фигурантов проверяют на причастность к другим преступлениям.
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