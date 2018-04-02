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Жителю Москвы, насиловавшему детей своих знакомых, дали 22 года колонии
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Жителю Москвы, насиловавшему детей своих знакомых, дали 22 года колонии 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Суд признал виновным 53-летнего жителя столицы, который в течение трех лет насиловал малолетних детей своих родственников и знакомых в Москве и других регионах России, и назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы, сообщается на сайте СК РФ.
"Собранные следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 53-летнего Мухтара Гусенгаджиева… приговором суда Мухтару Гусенгаджиеву назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
Следствие установило, что Гусенгаджиев с 2012 по 2015 год насиловал малолетних детей своих родственников и знакомых. Кроме этого, согласно данным ведомства, обвиняемый знакомился с женщинами, у которых были дети, и впоследствии совершал в отношении несовершеннолетних противоправные действия.
При обысках в квартире у обвиняемого были найдены видеозаписи порнографического содержания с участием малолетних детей. По результатам различных экспертиз вина мужчины подтвердилась по всем предъявленным ему шести эпизодам, добавили в СК.
Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Насильственные действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов», уточнили в ведомстве.
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