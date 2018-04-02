Жителю Москвы, насиловавшему детей своих знакомых, дали 22 года колонии

МОСКВА , 2 апр — РИА Новости . Суд признал виновным 53-летнего жителя столицы, который в течение трех лет насиловал малолетних детей своих родственников и знакомых в Москве и других регионах России , и назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы, сообщается на сайте СК РФ.

Следствие установило, что Гусенгаджиев с 2012 по 2015 год насиловал малолетних детей своих родственников и знакомых. Кроме этого, согласно данным ведомства, обвиняемый знакомился с женщинами, у которых были дети, и впоследствии совершал в отношении несовершеннолетних противоправные действия.

При обысках в квартире у обвиняемого были найдены видеозаписи порнографического содержания с участием малолетних детей. По результатам различных экспертиз вина мужчины подтвердилась по всем предъявленным ему шести эпизодам, добавили в СК.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Насильственные действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов», уточнили в ведомстве.