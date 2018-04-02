В Воронежской области служебная овчарка Блонди помогла полицейским раскрыть разбойное нападение на ломбард

Накануне около 14 часов 35 минут в дежурную часть ОМВД по Лискинскому району поступило телефонное сообщение от 40-летней жительницы г. Лиски , продавца-кассира ломбарда, которая рассказала, что стало жертвой разбойного нападения, совершенного с применением ножа.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно — оперативная группа, в состав которой вошел кинолог с восточно-европейской овчаркой Блонди.

Установлено, что 31 марта текущего года около 10 часов утра в помещение ломбарда, расположенного в доме по улице Коммунистической Лисок, зашёл неизвестный мужчина. Продавец обратила внимание на подозрительного посетителя, так как его нижняя половина лица была закрыта воротником, а на голове была надета бейсболка и капюшон. Внимательно осмотрев всё, незнакомец удалился. Однако, в послеобеденное время, когда в ломбарде никого не было, продавец заметила, как в дверь вновь вошел «незнакомец в бейсболке». Быстрым шагом мужчина подбежал к прилавку, перепрыгнул через него и, достав из кармана верхней одежды нож, приблизился к продавцу. Размахивая ножом перед лицом женщины, злоумышленник потребовал немедленно отдать всю имеющуюся выручку.

Продавец сумела отбежать в сторону и стала звать на помощь, злоумышленнику удалось скрыться.

Осмотрев место происшествия, полицейские применили четвероногого «стража порядка». Блонди сразу же взяла след и уверенно повела сотрудников к автовокзалу. Изъяв и изучив записи с камер видеонаблюдения, имеющиеся на автовокзале, по приметам описанным потерпевшей и свидетелем, сотрудники полиции составили фоторобот подозреваемого. Отработав места массового пребывания граждан, стражи порядка в кратчайшие сроки смогли обнаружить и задержать злоумышленника на городском железнодорожном вокзале.

Им оказался ранее несудимый 35-летний житель Выборгского района Ленинградской области

Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.