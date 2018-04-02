Главу «Фона» Анатолия Ливаду могут выпустить из СИЗО 

Прокуратура РТ добивается смягчения меры пресечения в отношении руководителя группы компаний «Фон» Анатолия Ливады, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура РТ подала апелляцию на решение о продлении срока содержания под стражей руководителя ГК «Фон» Анатолия Ливады. По мнению надзорного ведомства, следствие выполнило весь объем следственных действий, работа находится на завершающей стадии. При этом основания для содержания обвиняемого под стражей уже нет. Прокуратура полагает, что в отношении него может быть избрана более мягкая мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей. При этом дальнейшее его содержание под стражей расценивается как нарушение органом следствия требований федерального законодательства.
Напомним, 22 марта Верховный суд Республики Татарстан продлил обвиняемому срок содержания под стражей еще на 1 месяц 16 суток, а всего до 13 месяцев 16 суток, то есть до 13 мая 2018 года.