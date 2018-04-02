В Чебаркуле адвокат, открывший казино, получит срок за взятку полицейскому

Адвокат Дмитрий Кудряков обвиняется в даче взятки в крупном размере, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, Кудряков открыл в Чебаркуле казино и передал бывшему заместителю начальника межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский» Данилову более 940 тысяч рублей в качестве взятки за покровительство. Адвокат признал свою вину и заключил со следствием досудебное соглашение.

Расследование уголовного дела в отношении экс-полицейского, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, находится в завершающей стадии.