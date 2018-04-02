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В Чебаркуле адвокат, открывший казино, получит срок за взятку полицейскому
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В Чебаркуле адвокат, открывший казино, получит срок за взятку полицейскому 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Адвокат Дмитрий Кудряков обвиняется в даче взятки в крупном размере, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
По версии следствия, Кудряков открыл в Чебаркуле казино и передал бывшему заместителю начальника межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский» Данилову более 940 тысяч рублей в качестве взятки за покровительство. Адвокат признал свою вину и заключил со следствием досудебное соглашение.
Расследование уголовного дела в отношении экс-полицейского, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, находится в завершающей стадии.
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 Ещё 2 источника 
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