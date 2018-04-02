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В Московской области полицейскими изъято более 200 граммов героина
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В Московской области полицейскими изъято более 200 граммов героина 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОНК УМВД России по Дмитровскому району в г. Яхрома на ул. Ленина по подозрению в хранении наркотических средств установлен 31-летний местный житель.
В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом светлого цвета.
По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — героином, общей массой более 200 граммов.
В отношении мужчины СО УМВД России по Дмитровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере».
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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