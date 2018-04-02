В Чувашии задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления 

Местонахождение беглеца, скрывшегося после нападения на таксиста в Московской области, установили сотрудники ОМВД России по г. Канаш.
Особо тяжкое преступление было совершено 25 марта текущего года в городе Балашихе Московской области. От коллег в Чувашскую Республику поступила ориентировка, что в противоправном деянии подозревается 26-летний уроженец Янтиковского района. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Канаш установили, что предполагаемый преступник скрывается в доме своей бабушки в Канаше. Задержанный дал признательные показания, за ним прибыла следственно-оперативная группа сотрудников МУ МВД России «Балашихинское», чтобы под конвоем доставить мужчину в Московскую область.
За минувшую неделю сотрудники МВД по Чувашской Республике задержали 24 преступников, находившихся в розыске.