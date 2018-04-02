Ещё
В Орле мужчина, угрожая продавщице, обчистил кассу супермаркета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Орле мужчина, угрожая продавщице, обчистил кассу супермаркета 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Более 42 тысяч рублей стали добычей злоумышленника в городе Орле. Мужчина, угрожая продавщице, похитил их из одного из городских супермаркетов.
С заявлением о разбое в полицию обратилась сотрудница торговой точки. Правоохранители через некоторое время установили личность подозреваемого. 31-летний житель Заводского района был задержан. Похищенное частично изъято, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Житель Орла самостоятельно задержал разбойника
Под Орлом задержали разбойника, угрожавшего женщине вилкой
Сообщение В Орле мужчина, угрожая продавщице, обчистил кассу супермаркета появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орловской области стало меньше «пьяных» убийств Убил сестру и сожителя: СК завершил расследование В Орловском районе задержали закладчика «синтетики»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться245
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки114
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП43
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому92
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России500
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение