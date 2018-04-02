Более 42 тысяч рублей стали добычей злоумышленника в городе Орле. Мужчина, угрожая продавщице, похитил их из одного из городских супермаркетов.
С заявлением о разбое в полицию обратилась сотрудница торговой точки. Правоохранители через некоторое время установили личность подозреваемого. 31-летний житель Заводского района был задержан. Похищенное частично изъято, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Житель Орла самостоятельно задержал разбойника
Под Орлом задержали разбойника, угрожавшего женщине вилкой
Сообщение В Орле мужчина, угрожая продавщице, обчистил кассу супермаркета появились сначала на РИА 57.