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Жители Ростовской области выкрали из товарных поездов более 3,5 тонн чугуна
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Жители Ростовской области выкрали из товарных поездов более 3,5 тонн чугуна 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. Сотрудники транспортной полиции задержали шесть жителей Таганрога Ростовской области, наладивших, по данным правоохранителей, кражу чугуна из товарных поездов, сообщил РИА Новости представитель УТ МВД России по СКФО.
По информации ведомства, в дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что из грузового поезда совершено хищение чугуна. По подозрению в краже были задержаны шесть местных жителей от 35 до 45 лет.
"Было установлено, что злоумышленники похитили более 400 килограммов чугуна из грузового поезда, находившегося на территории грузового парка станции Марцево. Позже было установлено, что в течение трех недель они из нескольких поездов похитили более 3,5 тонны чугуна", — рассказал собеседник агентства.
Похищенный металл, как считают правоохранители, злоумышленники сдавали в пункт приема металлолома в Таганроге.
Сейчас в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», уточнили в МВД. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.
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